Desde a confirmação de sua saída da Ferrari, especula-se sobre o futuro de Sebastian Vettel na Fórmula 1 a partir do próximo ano. O tetracampeão tem seu nome ligado a algumas vagas no grid como Mercedes e Renault, mas alguns nomes do paddock apostam na aposentadoria do alemão. Mas Max Verstappen torce para que Vettel não se aposente no final da temporada.

Em entrevista à emissora alemã RTL, o holandês da Red Bull deu sua opinião sobre a movimentação na Ferrari, que terminou com a saída de Vettel e a chegada de Carlos Sainz, e falou que seria uma pena se o alemão não estiver mais no grid.

"Sim, claro, fiquei um pouco surpreso, mas, do meu lado, é difícil dizer o que aconteceu lá", disse Verstappen. "No fim, foi a sensação de Seb e da Ferrari de que era a melhor decisão. Agora, veremos o que Seb fará".

"Ele conquistou muita coisa no esporte, seria uma pena se não estivesse mais lá".

Quando perguntado se via Vettel ao lado de Lewis Hamilton na Mercedes, Verstappen disse: 'É difícil dizer. No fim, não faz muita diferença do meu lado, mas, sim, por que não? Pode acontecer, lógico".

O piloto ainda compartilhou suas expectativas para a temporada de 2020, marcada para começar em 05 de julho, com o GP da Áustria.

"Até aqui, a Mercedes e Lewis fizeram um ótimo trabalho, mas neste ano queremos competir com eles. Tomara que possamos vencer muitas vezes neste ano e criar um campeonato empolgante".

VÍDEO: Engenheiro brasileiro de Verstappen o compara a Senna

PODCAST: Massa revela 'causos' hilários com Schumi, Kimi, Leclerc e cia