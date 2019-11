Segundo do grid de largada do GP do Brasil de Fórmula 1, com tempo apenas 0s123 mais lento que o pole position, Max Verstappen, Sebastian Vettel disse que está feliz em poder largar da primeira fila.

“Fiquei um pouco vacilante com a saída da última curva na primeira volta, mas acho que o Max melhorou seu tempo com um jogo justo e acho que é dele, então acho que estou [feliz] sim, feliz com a primeira fila. Agora vamos ver o que podemos fazer amanhã”, disse o alemão pouco depois de descer de sua Ferrari.

“O carro está bom. Acho que melhorou na classificação, que era o objetivo, e acho que o melhoramos para que possamos manter o ritmo”, completou.

Mesmo largando da primeira fila, Alemão não acredita que terá vida fácil e Interlagos e crê em Red Bull e Mercedes muito fortes.

“Vai ser difícil. Acho que a Red Bull e a Mercedes parecem um pouco mais fortes no gerenciamento dos pneus, mas você sabe que estamos lá por uma razão, temos a velocidade e a potência, então vamos ver o que a corrida traz. Estou cuidadosamente otimista, acho que será uma boa corrida. Estamos em São Paulo, então tudo pode acontecer”, concluiu.

