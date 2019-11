PLACAR F1: No Brasil, Verstappen amplia vantagem sobre Albon

Max Verstappen alcançou a segunda pole de sua carreira na Fórmula 1, em Interlagos. A primeira vez que o holandês largou à frente dos rivais foi no GP da Hungria. No México, o piloto recebeu uma punição e perdeu aquela que seria sua segunda vez na posição de honra. No placar interno da Red Bull, Verstappen se distanciou ainda mais de Alex Albon.

Repetindo o que fez nos Estado Unidos, Sebastian Vettel voltou a se impor ante Charles Leclerc, que ainda foi punido e largará em 14º. Na Mercedes, Lewis Hamilton ampliou a vantagem sobre Valtteri Bottas.

Confira abaixo como estão as outras batalhas internas, lembrando que o Motorsport.com não considera possíveis punições de grid.