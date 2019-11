Lewis Hamilton chegou a Interlagos já hexacampeão do mundo e corre totalmente sem a pressão de garantir pontos preciosos para o campeonato ou para provar algo. Mesmo assim, o piloto da Mercedes sempre quis se mostrar competitivo, mesmo que seu time não tenha o mesmo domínio do início do ano.

Após garantir a terceira posição, quase dois décimos mais lento que Max Verstappen, o pole no Brasil, o inglês se queixou da perda de força de seu carro.

“Parabéns ao Max, ele fez uma ótima volta. Parecíamos bastante competitivos no terceiro treino livre e então, parece que perdemos algo na classificação ou eles ganharam algo.“

Mesmo assim, Hamilton se diz feliz por ter se colocado entre as Ferraris de Vettel e Charles Leclerc, que ficaria na quarta posição, caso não tivesse uma punição de 10 lugares no grid a cumprir.

“Mas, estou muito feliz por ter conseguido dividir a Ferrari, é sempre um desafio difícil. Acho que temos menos potência em comparação aos outros, particularmente onde perdemos a maior na pista, na parte do tempo, mas mesmo assim dei tudo o que tinha. E estou feliz no final, tive minha melhor volta da sessão, foi a última tentativa e foi incrível.”

Confira como ficou o grid de largada do GP do Brasil de F1