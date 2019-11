Se Lewis Hamilton foi o mais veloz no primeiro treino livre para o GP do México, a Ferrari deu a resposta a altura no TL2, com Sebastian Vettel. O alemão da escuderia italiana cravou 1min16s607 e fez o melhor tempo desta sexta-feira, contando com as duas sessões.

Max Verstappen, vencedor das últimas duas corridas no Autódromo Hermanos Rodriguez, foi o segundo colocado, a apenas 0s115 do rival vermelho. Charles Leclerc conseguiu a terceira melhor marca, à frente da dupla da Mercedes, liderada por Valtteri Bottas, completando o top-5.

O treino foi marcado também pela batida de Alex Albon logo no início do treino, mas sem grandes dramas ao tailandês.

O Treino

Os pilotos da Alfa Romeo e Lando Norris foram os primeiros a tentarem volta rápida, com o representante da McLaren levando a melhor.

Mas logo em seguida, a dupla da Ferrari, liderada por Vettel, tomou conta da sessão, com o alemão cravando 1min17s960.

Albon trouxe a bandeira vermelha, após sair da pista na curva 7, e bater nas barreiras, com 15 minutos de treino. O tailandês pediu desculpas à equipe e voltou aos boxes a pé.

Cerca de 10 minutos depois, o treino foi reiniciado com Hamilton finalmente indo para a pista e marcando o terceiro melhor tempo, tendo Vettel e Verstappen à sua frente.

O holandês conseguiu igualar a marca de Vettel, literalmente, também fazendo 1min17s960. Gasly também surpreendia, ao ser o terceiro colocado, com pouco mais de meia hora de treino.

Calçando pneus macios e novos, Leclerc fez 1min17s072, mas a ponta na tabela durou pouco, com o alemão da Ferrari cravando 1min16s607.

Também de macios, Verstappen tomou a segunda posição, a apenas 0s115.

A dupla da Mercedes, mesmo com o composto macio, não conseguia se aproximar da Ferrari e de Verstappen, com Bottas e Hamilton ocupando a quarta e quinta posições, respectivamente, na metade da sessão.

Os pilotos e equipes dedicaram o terço final do treino às simulações de corrida, não mudando a tabela de maneira significativa. No minuto final, Leclerc rodou, mas sem gravidade.

Com isso, Vettel foi o mais rápido do dia, seguido de Verstappen, Leclerc, Bottas e Hamilton.

O próximo treino da F1 no México acontece neste sábado, ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultado

