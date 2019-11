As partes interessadas da F1 se reuniram em Paris na semana passada para continuar as negociações sobre mudanças nas regras para 2021, com as equipes pressionando por alterações em meio à preocupações de que os regulamentos não estejam prontos para serem publicados no final de outubro.

Uma das ideias apresentadas foi adiar a implementação das novas regras técnicas e esportivas até 2022, mas trazer o limite de orçamento de US$ 175 milhões para 2021, conforme planejado.

A ideia por trás disso seria impedir que equipes maiores gastassem dinheiro na próxima temporada para se preparar para 2021 e ter uma vantagem imediata sobre as menores, quando as novas regras visassem diminuir as diferenças.

Isso também permitiria mais discussões sobre áreas das regras sobre as quais várias partes estão descontentes.

No entanto, acredita-se que isso tenha sido descartado pelos comandantes da F1, com o chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, dizendo: "perdemos uma oportunidade".

"Poderia ser melhor trazer o teto primeiro para 2021 e levar mais tempo para desenvolver esses regulamentos e leva-los para 2022", disse Horner em resposta a uma pergunta do Motorsport.com sobre as implicações das equipes gastarem mais dinheiro à frente do limite do orçamento.”

"É impossível antecipar esse limite em 2020. Você nunca chegará a um acordo.”

"O limite do orçamento é, em última análise, uma coisa sensata para a F1, mas o período intermediário de 2020 com as regulamentações atuais que temos, enquanto tem gastos irrestritos, o torna um ano muito caro."

"Talvez tenha sido perdida uma oportunidade de ter esse processo mais controlado sob o teto, atrasar esses regulamentos e desenvolvê-los."

Horner disse que há algumas "ótimas coisas" entre as propostas de 2021, mas acrescentou: "O carro e o conceito parecem muito pouco desenvolvidos neste momento.”

"Outros 12 meses seriam necessários para desenvolver esse conceito e trazer algo que funcione, talvez trate de outras questões como peso, talvez tenham sido uma abordagem mais benéfica.”

As opiniões de Horner foram apoiadas pelo chefe da Mercedes, Toto Wolff, que concordou que não era viável ter um teto de custos em 2020 para restringir os gastos antes das novas regras.

"Mas como Christian disse, acho que as novas regras não são muito maduras", disse Wolff.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Questionado pelo Motorsport.com se achava que era possível adiar as regras de 2021, Wolff disse: "Não acho que os regulamentos sejam interrompidos. Ficou muito claro que isso está avançando.”

"Haverá ajustes e mudanças nos detalhes e nas interpretações. Mas, no geral, está avançando.”

Equipes menores da F1 parecem divididas sobre se adiar as regras seria uma boa solução.

O chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, disse que seria uma "coisa sensata a fazer", mas considerou a chance de que isso fosse "pequeno".

No entanto, McLaren e Williams se opõem a quaisquer atrasos adicionais.

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse: "Nós gostamos do que está em cima da mesa agora, do que vem no lado técnico, esportivo e financeiro.”

"Estamos apenas aguardando o dia 31 de outubro para ver a publicação desses regulamentos e ver o que devemos trabalhar para 2021 em diante.”

Efeito solo

A principal mudança prevista para 2021 é a reintrodução do efeito solo. O controverso sistema que 'gruda' os carros no chão e beneficia as ultrapassagens já foi banido da F1 no passado por ser considerado perigoso. No entanto, os entusiastas lembram que a competição era mais acirrada no período em que a tecnologia esteve presente. Relembre as curiosidades sobre o efeito solo: