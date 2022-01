À medida que os lançamentos dos carros da Fórmula 1 de 2022 vão se aproximando, as equipes divulgam as datas de apresentações e dão uma 'palhinha' do que está por vir. A Alpine ainda não confirmou o dia que revelará sua máquina, nomeada como A522, mas divulgou o som dela nas redes sociais.

A escuderia francesa manteve sua dupla para 2022, com Esteban Ocon e Fernando Alonso. Apesar da temporada de 2021 ter sido pior em pontos do que a de 2020, o campeonato teve pontos altos para a dupla. O francês venceu a primeira corrida da carreira, no GP da Hungria, enquanto o espanhol conquistou seu primeiro pódio desde 2014, no Catar.

Assim como no ano anterior, a Alpine terminou o mundial de construtores na quinta colocação, atrás de Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren, o que lhe garantiu mais dinheiro que as rivais pela posição, AlphaTauri e Aston Martin.

Com as mudanças no regulamento técnico e a nova aerodinâmica dos carros - a volta do efeito solo - o grid de 2022 pode estar mais equilibrado ou simplesmente haver uma inversão drástica de forças caso alguém surja com um elemento inovador, a exemplo de 2009. Naquele ano, as dominantes de 2007 e 2008, Ferrari e McLaren, ficaram para trás e viram a novata Brawn GP e seu difusor duplo ser campeã.

