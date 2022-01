Alexander Albon revelou um pequeno susto em seu primeiro dia oficial na Williams depois de perder as chaves do carro na fábrica de Fórmula 1 da equipe. O piloto tailandês, que está retornando à categoria em 2022 após um ano como reserva da Red Bull e competindo no DTM, iniciou sua preparação para a nova temporada com uma visita às instalações de Grove na última quarta-feira (19).

No entanto, as coisas não correram completamente bem, pois ele cometeu um pequeno erro enquanto trabalhava no lugar.

"Já perdi as chaves do meu carro no primeiro dia, mas as encontramos, o que foi ótimo", disse. "Achei que os tinha deixado na bandeja do jantar, então estava prestes a olhar para as latas de lixo, mas felizmente eles estavam na lateral do sofá na sala do simulador. Assim, uma viagem ao lixo foi salva."

Albon passou o dia conhecendo os membros da equipe e ficou surpreso com a vastidão da organização na fábrica.

"Algumas pessoas veem a Williams como uma equipe menor hoje em dia, mas ainda é enorme", comentou. "Ainda tem muita gente aqui, do marketing ao aero, da oficina mecânica à contabilidade, é um time grande."

"Vi muitos rostos novos e não tenho certeza se vou lembrar os nomes de todos, mas foi ótimo conhecê-los."

Alex Albon, Williams Photo by: Williams F1 team

Ele acrescentou: "É uma escuderia de muitas nacionalidades e há muitos nomes que ainda não tenho na cabeça, mas isso virá!"

"Além disso, conheci meu lado da garagem em termos de engenharia e através do trabalho do simulador. Aprendemos como fazemos nosso negócio - o que me faz avançar e o que os faz avançar."

Albon disse que antes de seu retorno à F1 ele já estava se sentindo muito mais experiente e que tenta causar uma forte impressão em 2022.

"Será meu terceiro ano na categoria, mas sinto que ganhei muita experiência ao longo do tempo", disse ele. "Não sou um novato entrando agora, sei o que estou fazendo e o que quero."

"É ótimo poder trabalhar com essa equipe que vai me ouvir. Vamos escutar uns aos outros e tentar tirar o máximo proveito do carro", concluiu.

