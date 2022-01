As modificações no layout do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park para a corrida deste ano foram concluídas. O circuito em Melbourne receberá a categoria pela primeira vez desde 2019, depois que o evento de 2020 foi interrompido por um caso positivo de Covid-19 e a de 2021 foi cancelada devido às fronteiras fechadas do país.

A pausa nas corridas permitiu que a Australian Grand Prix Corporation concluísse trabalhos significativos no layout do local, com o objetivo de criar mais oportunidades de ultrapassagem. As mudanças incluem a curva 9/10 sendo transformada em um trecho rápido, enquanto várias outras oram alargadas para aumentar a velocidade do ponto de tangência.

Emparelhado com os carros de novas especificações, espera-se que o traçado forneça corridas roda a roda aprimoradas. O circuito, composto principalmente de vias públicas ao redor do lago Albert Park, também foi recapeado pela primeira vez desde que sediou a F1, em 1996.

Albert Park modifications Photo by: Australian Grand Prix Corporation

"Cinco segundos por volta mais rápido, mas [com] os carros de novas especificações, [esperamos] corridas mais equilibradas", disse o CEO da AGPC, Andrew Westacott, quando questionado sobre o que antecipar do novo layout. "Você pode realmente seguir o carro da frente, poder ultrapassar e estar em uma posição competitiva."

"A localização principal é a curva 11, no extremo sul do lago, perto de Ross Gregory Drive e Ross Gregory Oval. Esperamos que seja uma grande oportunidade de disputas."

"O alargamento de outras cinco curvas e particularmente o aumento na curva 6, onde eles vão de cerca de 90 km/h para 150 km/h, o configura para velocidades superiores a 330 km/h em torno de Lakeside [Drive], puxando 4,5G.

"Garantir que as corridas serão o mais emocionantes possível é a razão pela qual a Fórmula 1 mudou as especificações dos carros para esta temporada. E é a razão pela qual modificamos a pista pela primeira vez em 25 anos."

O Albert Park está programado para sediar o GP da Austrália em 10 de abril, com a categoria chegando no local e estruturando o evento a partir do dia 7 do mesmo mês.

Albert Park modifications Photo by: Australian Grand Prix Corporation

TELEMETRIA DE FÉRIAS (Parte 2): Rico Penteado aponta favoritos para 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: