Quem fala que sexta-feira não vale nada na Fórmula 1, certamente não viu o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos, em Austin. Logo nos primeiros minutos da sessão, Lewis Hamilton e Max Verstappen protagonizaram um momento que fez o dia de todos os fãs do esporte.

Os dois pilotos chegaram juntos à última curva do circuito e fizeram a reta principal lado a lado, com Verstappen tendo que colocar o carro na grama para dar espaço ao rival.

O momento chamou a atenção dos fãs, pela agressividade do momento em uma sessão de treinos livres, sem validade para o resto do fim de semana ou o campeonato como um todo. Veja abaixo o vídeo do momento:

Bravo com Hamilton, Verstappen terminou mostrando o dedo do meio para o rival na luta pelo título.

Hamilton chega ao Circuito das Américas em busca de retomar a liderança do Mundial de Pilotos, estando seis pontos atrás de Verstappen. Caso aconteça, essa seria a sétima mudança na ponta da tabela, comprovando a competitividade presente na temporada 2021.

Restam ainda seis etapas para o fim da temporada, sendo três nas Américas (Estados Unidos, México e São Paulo) e três no Oriente Médio (Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi), com 159 pontos ainda em jogo.

