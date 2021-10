Um 'truque' da Mercedes para ganhar velocidade de reta chamou a atenção após o primeiro treino livre para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. No vídeo abaixo, é possível ver como a traseira do carro 'sobe e desce' na reta para diminuir o arrasto aerodinâmico. O apontamento é feito pelo comentarista da Sky Sports F1 Paul di Resta, britânico que foi piloto da categoria máxima do automobilismo mundial. Assista:

De todo modo, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, minimizou a repercussão decorrente do 'truque', principalmente após insinuações feitas pela Red Bull de que o dispositivo seria ilegal.

A velocidade de reta da Mercedes tem gerado intriga na parte final de 2021, em que o time alemão briga contra a Red Bull. Não à toa, os dirigentes rivais da escuderia germânica tem tido conversas no paddock, como se vê na foto da repórter Mariana Becker, da Band:

No GP da Turquia, última rodada do campeonato, a Mercedes teve uma grande vantagem frente à concorrência nas retas. E a suspeita principal vem do nível de downforce do time do britânico Lewis Hamilton.

Com o vídeo acima, o 'incômodo' de Red Bull e companhia ganha ainda mais força. Apesar de a Mercedes ter trocado motores nas últimas etapas, o que explica parte da vantagem na potência, a diferença de rendimento entre as equipes deixou a escuderia austríaca perplexa.

"A velocidade de reta deles deu um passo significativo e, embora pudéssemos compensar com asas menores anteriormente, agora não podemos chegar perto", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner ao Motorsport.com.

Após algumas análises, a Red Bull está convencida de que, além do ganho de cavalaria decorrente da troca das unidades de potência alemãs, a Mercedes está com tamanha vantagem em função do 'truque' aerodinâmico, que 'abaixa' a traseira do carro nas retas.

"Acho que a Mercedes está obviamente otimizando um dispositivo de reta", disse o britânico à Sky durante o primeiro treino livre nos Estados Unidos. "Se você olhar para a traseira do carro deles, ela abaixa."

Questionado sobre os comentários de Horner, Wolff minimizou o que chamou de "barulho" do time rival. "Este é um esporte em que os competidores sempre tentarão descobrir se existe algum tipo de bala de prata", argumentou o dirigente austríaco.

"Minha experiência é que não existe tal coisa, são pequenos ganhos, ganhos marginais que foram adicionados e trazem desempenho. Estamos tentando compreender melhor nosso carro e adicionar desempenho em termos de tempo de volta sem ouvir muito o 'barulho'."

Questionado sobre a forma dominante da Mercedes na Turquia, Wolff afirmou que a Mercedes encontrou o "ponto ideal" para configurar seu carro de 2021. "O que conseguimos entender é como atingir o ponto ideal do carro, em termos de afinação", explicou.

"Hoje, quando você olha para o tempo de volta, há um ganho em linha reta e acho que encontramos o meio-termo certo entre arrasto e pressão aerodinâmica. Por outro lado, fomos muito rápidos nas curvas muito rápidas. Portanto, no geral, o carro é muito melhor."

