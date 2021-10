Na tarde desta sexta-feira, foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, etapa disputada neste fim de semana no Circuito das Américas, em Austin.

Além das sessões práticas inaugurais no Texas, o que chamou a atenção foi o 'truque' da Mercedes para ganhar velocidade nas retas através de um dispositivo que 'abaixa' a traseira do carro.

O SEXTA-LIVRE é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

