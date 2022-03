VÍDEO: Veja a nova abertura da F1 para a temporada 2022

Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira, a Fórmula 1 divulgou em suas redes sociais a nova abertura das transmissões televisivas e de streaming para a temporada 2022. Assim como nos anos anteriores, o vídeo, com pouco menos de 50 segundos, traz todos os pilotos do grid, além de imagens do novo carro da categoria.

Diferentemente das versões passadas, os pilotos foram gravados dentro de um galpão, rodeado de telões LCD com jogos de luz passando ao redor, junto de seus números e nomes. Um ponto mantido é o tema de abertura da categoria, feito por Brian Tyler, introduzido em 2018.

Nas publicações, os fãs tiveram opiniões diversas, com alguns elogiando enquanto outros diziam preferir as aberturas de anos anteriores, como a de 2018, além de comentários gerais sobre as poses adotadas pelos pilotos.

A primeira exibição oficial do novo vídeo será nesta sexta-feira (18), a partir do primeiro treino livre para o GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2022.

Confira o vídeo abaixo:

