Neste domingo, a Fórmula 1 finalmente dá o pontapé inicial ao seu campeonato de 2022, com uma série de revoluções técnicas que promete aumentar o equilíbrio da categoria. Após uma pré-temporada agitada, o GP do Bahrein chega para expor a situação real de cada equipe. Neste sentido, todas as atenções se voltam para os principais times: Mercedes, Red Bull e Ferrari, que dominaram o noticiário nos testes de Barcelona e Sakhir.

Outra escuderia que estará nos holofotes é a McLaren, que teve desempenhos bem discrepantes entre as atividades espanholas e barenitas. A 'prova de fogo', no entanto, é muito mais abrangente, como mostra o Motorsport.com. Confira o que está em jogo no GP do Bahrein da F1 2022:

'Favoritismo' da Red Bull

Depois de focar em quilometragem na Espanha, a equipe austríaca 'deu as caras' no último dia em Sakhir e terminou a pré-temporada com o tempo mais rápido, marcado pelo holandês Max Verstappen. O atual campeão mundial, aliás, diz não ter corrido com 'força máxima'. E o time de energéticos é apontado como favorito no Bahrein, pelo menos por alguns dos mais renomados comentaristas da categoria, como o especialista da Sky Sports Martin Brundle, britânico ex-F1.

Equilíbrio da Mercedes

Apesar de inovações nos sidepods e nos retrovisores, a escuderia alemã sofreu com o equilíbrio do carro no Bahrein. Neste sentido, aliás, uma foto daria pistas sobre os problemas germânicos. De todo modo, o britânico Lewis Hamilton mantém a confiança nas 'Flechas de Prata'. Entretanto, o próprio heptacampeão mundial não aposta em vitória no Bahrein. Seria blefe do principal piloto da atual octacampeã de construtores?

'Confiabilidade' do design agressivo da Ferrari

Além das duas protagonistas da temporada 2021, quem dominou as manchetes na Espanha e no Bahrein foi a Ferrari. O time de Maranello apresentou um design agressivo para 2022 e mostrou consistência nos testes de Barcelona e Sakhir. Ao ponto, inclusive, de ser apontada por Hamilton como uma das favoritas para a primeira etapa do campeonato. Mas será que a escuderia de fato se colocará na briga contra Mercedes e Red Bull? O chefe, Mattia Binotto, ainda é cético.

Pretensões da McLaren no começo de 2022

Depois de ficar no terceiro lugar em 2020, o time de Woking perdeu o posto para a Ferrari em 2021 e busca retomá-lo em 2022. Os primeiros testes do ano foram promissores na Espanha, mas um problema de superaquecimento nos freios 'acendeu o alerta' da McLaren nas atividades barenitas. Assim, uma pré-temporada animadora se transformou numa grande 'dor de cabeça' para os britânicos. É preciso reagir o mais rápido possível para não começar o ano muito atrás da escuderia.

Dianteira do resto do pelotão

Nos tópicos acima, tratamos das quatro equipes que mais 'brilharam' na pré-temporada. Porém, vários times brigam pelo protagonismo no pelotão subsequente. Entre eles, destaque para Alpine e AlphaTauri. A Aston Martin foi consistente, mas não terá o alemão Sebastian Vettel -- com Covid, o tetracampeão será substituído pelo compatriota Nico Hulkenberg. No fundo do grid, a Haas mostrou mais performance que Alfa Romeo e Williams, mas é preciso esperar o GP. Quem vai levar a melhor?

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 09h Bandsports Classificação Sábado 12h Band e Bandsports Corrida Domingo 12h Band

