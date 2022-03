Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, o Conselho Mundial da FIA se reunirá para discutir formalmente o relatório saído da investigação sobre os acontecimentos envolvendo o safety car e a relargada do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1. E para o CEO da categoria, Stefano Domenicali, é importante que a Federação tenha a transparência proposta pela nova gestão, divulgando o documento final.

O italiano diz que enquanto não há nenhum ganho em ficar remoendo sobre as ações do então diretor de provas Michael Masi nos procedimentos, a credibilidade do esporte daqui em diante depende dos detalhes na resposta ao caso.

Falando com a Sky Sports F1, Domenicali disse: "Nos próximos dias, a FIA discutirá formalmente o caso no Conselho, porque acho que precisamos evitar uma discussão pessoal. Todos somos seres humanos, você pode dizer que estamos indo bem como piloto, equipe, fiscal, mas isso não é relevante para a credibilidade do esporte se o esporte não incorporar lições aprendidas para melhorar".

"A credibilidade vem desse tipo de ação, e é isso que esperamos da FIA em meio à preparação para o próximo ano".

Questionado se, em sua opinião, o relatório de Abu Dhabi deveria ser divulgado, Domenicali disse: "Estarei no Conselho sábado e veremos. Esse é o objetivo, dar um passo adiante para superarmos Abu Dhabi".

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Já estamos no Bahrein. Então não precisamos falar sobre uma abordagem diferente, apenas focar no que aprendemos com a última corrida".

A resposta da FIA a Abu Dhabi incluiu a remoção de Masi como diretor de provas e a instalação de uma nova infraestrutura, com a função sendo dividida entre Niels Wittich e Eduardo Freitas. Mas Domenicali sugeriu que é importante que o diretor de provas tenha autorização total para tomar decisões sem muitas pessoas envolvidas.

'A direção de prova precisa ser uma entidade organizada de modo próprio, mas o diretor de provas é a pessoa que precisa tomar a decisão correta. E ele pode tomar a decisão se tiver bom apoio, se tiver todas as ferramentas para o julgamento".

"Eu acredito que o que você diz é totalmente alinhado com meu pensamento. Você não tem o tempo para formar um comitê, precisa saber que tudo que está ao seu redor te permite tomar a decisão correta".

