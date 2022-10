Carregar reprodutor de áudio

Mesmo com um primeiro setor amarelo, Max Verstappen vinha forte na briga pela pole position neste sábado de Fórmula 1 em Singapura, contudo, quando o holandês chegou perto da entrada dos boxes a Red Bull pediu para que ele entrasse e abortasse a volta. Por conta disso, o atual campeão mundial ficou extremamente bravo no rádio.

O holandês era o último a fechar o tempo no Q3, a bandeira quadriculada já tinha aparecido e restava apenas ele para definir se Charles Leclerc ficaria mesmo com a pole position quando o carro número 1 da Red Bull abortou a volta e entrou para o pit lane. No rádio, Verstappen questionou bravamente a equipe o por quê da atitude.

"Que p**** é essa? Que p**** é essa que vocês estão dizendo? Inacreditável cara. Eu não entendo, que p**** foi isso?"

A equipe então se limito a dizer: "Vamos conversar sobre isso, vou explicar assim que você sair [do carro] Max."

Por conta da volta incompleta, Verstappen vai largar apenas da oitava colocação e as chances de conseguir garantir o título em Singapura ficaram ainda mais improváveis. Logo após o fim da classificação, a Red Bull confirmou a falta de combustível foi a razão para o chamado do piloto.

Se Max o atual campeão mundial tivesse completado a volta e depois, na volta de desaceleração, seguisse em direção aos boxes, o carro não teria combustível suficiente para a verificação que a FIA faz com todos os carros após o quali e as corridas.

