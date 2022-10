Carregar reprodutor de áudio

Minutos após Lewis Hamilton brigar pela pole position no GP de Singapura de Fórmula 1, terminando em terceiro, o heptacampeão e a Mercedes foram convocadas a comparecer perante os comissários por uma "imprecisão no formulário de auto-escrutínio" do britânico.

Desde o começo de 2019, a F1 introduziu um sistema em que a FIA não realiza o escrutínio de cada carro antes deles irem à pista. No lugar, há agora um modelo de auto-escrutínio, em que as equipes confirmam que seus carros estão dentro das regras.

O Artigo 31.1 do Regulamento Desportivo da F1 diz: "Cada competidor tem a obrigação de fazer o escrutínio inicial dos carros, que começarão quatro horas antes do início do TL1, submetendo o formulário completo no máximo duas horas antes do início do TL1".

Qualquer equipe que não entregue o formulário a tempo é convocado para ver os comissários por potencial violação. O regulamento explica que em qualquer momento do fim de semana novas checagens podem ser feitas para garantir o cumprimento das normas.

Isso acontece normalmente após o fim das sessões oficiais, especialmente quali e corrida. A FIA não deu explicações sobre o problema específico com o formulário da Mercedes.

Mas segundo apurado pelo Motorsport.com, o motivo deve ter relação com o piercing que Hamilton está usando em Singapura. O britânico já foi convocado pelos comissários hoje sobre a possível quebra da norma sobre uso de joias.

Ele está usando o piercing durante o fim de semana, afirmando que fez isso porque foi aconselhado por médicos a não removê-lo por questões médicas. O formulário de escrutínio passou a incluir neste ano a confirmação do não-uso de joias pelos pilotos.

Segundo apurado, o formulário diz que Hamilton não está usando joias, já que eles não estavam cientes de sua decisão de mantê-lo. Mas o britânico foi visto usando o piercing na coletiva do top 3 após a classificação, o que representaria a violação.

