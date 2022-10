Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc é o pole position para o GP de Singapura de Fórmula 1. O monegasco voou no final do Q3 e aproveitou uma confusão de Max Verstappen com a Red Bull para garantir mais uma primeira colocação no grid de largada em 2022. Mas o monegasco achou que não conseguiria, devido a um erro em sua última volta.

Leclerc terá a companhia de Sergio Pérez na primeira fila, enquanto Max Verstappen larga apenas na oitava posição. Após a classificação, o monegasco falou sobre uma sessão complicada.

"Foi uma classificação muito, muito complicada no Q1 e no Q2 com os intermediários. Então, no Q3, não sabíamos exatamente o que fazer. Apostamos no macio e no último minuto a aposta se pagou. Mas foi muito complicado. Eu cometi um erro na última volta, e achei que não terminaria. Mas foi suficiente, então estou muito feliz".

Leclerc seguiu falando sobre a volta da pole position, que ele classificou como "muito especial".

"Toda classificação em pista de rua é muito no limite. E mais ainda quando está molhado. Haviam algumas partes da pista que estavam molhadas, então você perde a traseira, mas no geral foi uma boa volta".

O piloto da Ferrari ainda foi questionado sobre as perspectivas para amanhã, mas ele vê um empecilho no caminho.

"Estou muito feliz com hoje, especialmente considerando a sexta que tivemos, com poucas voltas por conta de alguns problemas, mas nos recuperamos bem. Então não temos muitos dados de simulações de corrida. Mas, se tivermos uma execução perfeita, tenho certeza de que poderemos vencer".

A Fórmula 1 volta à pista de Marina Bay no domingo para o GP de Singapura, 17ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

