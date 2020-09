O ex-piloto de Fórmula 1 Mark Webber defende que a Racing Point assinou com o melhor piloto possível para a empreitada da Aston Martin, Sebastian Vettel. O australiano acredita que essa é uma ótima notícia para o companheiro de Red Bull, que deve se sentir mais em casa com a nova equipe.

Webber disse que ficou contente com a notícia da permanência do tetracampeão, destacando que ele pode ajudar a Aston Martin com toda sua experiência no desenvolvimento do modelo de 2022, quando a F1 terá uma revolução no regulamento.

"Estou muito feliz por ele. É um golpe de genialidade. Será um grande passo para a Aston Martin. Hulkenberg, Pérez e Stroll são bons pilotos, mas nenhum tem a qualidade de Vettel no que se refere ao profissionalismo de um piloto de F1", disse Webber ao Channel 4.

Vettel não se encontra no melhor momento de sua carreira na F1, muito pela situação turbulenta da Ferrari e da equipe com ele. E muitos já defenderam que, assim como Schumacher, Vettel precisa de um ambiente ideal para prosperar.

Webber acredita que essa mudança de ares será ótima para Vettel: "Uma casa nova será ótima para ele. Ele vai se dar bem com a equipe".

Otmar Szafnauer, chefe da Racing Point, havia falado há alguns dias que o que Vettel precisa para voltar ao seu melhor nível é um pouco de apoio, algo que deve encontrar na Aston.

"Sebastian necessita de amor e nosso trabalho será rodeá-lo com nossos braços. Ele tem 33 anos e está no melhor momento de sua trajetória. Acredito que ele se dará bem", disse Szafnauer à Sky Sports F1.

Racing Point RP20 (Temporada 2020) Motor: Mercedes Combustível: Petronas Pneus: Pirelli Pilotos: 11 - Sergio Pérez 18 - Lance Stroll

