Enquanto Alex Albon vem sofrendo para obter resultados com seu carro da Red Bull na temporada 2020 da Fórmula 1, Max Verstappen segue sendo um dos destaques do ano, com uma vitória e oito pódios. E para Toto Wolff, chefe da Mercedes, a forma do holandês comprova que seu talento está acima do nível atual da Red Bull.

Desde o início da temporada, o piloto vem fazendo um grande trabalho com a Red Bull, vencendo no GP dos 70 Anos e chegando a superar Valtteri Bottas no Mundial de Pilotos, ocupando o segundo lugar por um breve período de tempo.

Nas corridas, Verstappen é o único que consegue acompanhar o ritmo das Mercedes e Toto Wolff admite que gosta de ver o holandês andando junto de seus pilotos, destacando que ele consegue tirar mais do que a Red Bull é capaz de dar a ele.

"Max está fazendo um trabalho fantástico", disse Wolff ao jornal De Telegraaf. "Como posso descrevê-lo? Ele pilota melhor do que o carro é capaz de render. A cada final de semana vemos os três amigos na frente. E ele sempre sabe como se manter ali.

Tirando as quatro corridas que abandonou, Verstappen foi ao pódio em todas as provas que terminou, além de ter conquistado 162 dos 226 pontos que a Red Bull possui no momento, contra apenas 64 de Albon, nono no Mundial de Pilotos.

Wolff prevê que a Red Bull deve ser ainda mais competitiva em 2021, já que a Honda deve vir com tudo para seu último ano na F1, para buscar os melhores resultados possíveis.

"Acredito que a Honda quer fechar em boa forma seu último ano como fornecedor de motores, e estará mais motivado. Isso também deve se aplicar à Red Bull. E, por último, mas não menos importante, a Max também".

