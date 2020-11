No GP da Emilia Romagna, a Mercedes garantiu seu sétimo título consecutivo de construtores na Fórmula 1, quebrando um recorde que pertencia à Ferrari. E para Lewis Hamilton, que está no caminho próprio para um sétimo mundial, a conquista dos construtores é "quase mais emocionante" que o sucesso individual do título de pilotos.

A equipe criou uma vantagem inalcançável na ponta da classificação com quatro corridas ainda pela frente, graças a mais uma dobradinha de Hamilton e Valtteri Bottas em Ímola. O britânico esteve presente em todos os sete títulos da Mercedes, e pode conquistar seu sexto mundial de pilotos com a equipe, e sétimo no geral, já na próxima etapa, na Turquia.

Perguntado sobre a diferença nas sensações entre vencer os mundiais de pilotos e de construtores, Hamilton disse que era "quase mais emocionante" o triunfo como equipe.

"É um esporte estranho, no sentido de que é uma modalidade coletiva, mas há dois campeonatos, sendo um individual, mas o que está na base do nosso trabalho é entregar pontos e resultados para a equipe".

"Quando você ganha o campeonato com a equipe, acho que é quase mais emocionante que o individual porque é algo que você faz coletivamente, com um grande grupo de pessoas. Enquanto nós somos os que sobem ao pódio, não estamos acima de ninguém. Estamos no mesmo nível, somos parte de uma cadeia".

"Você pode ver que todos ficam felizes quando conquistamos o título de construtores. Quando fazemos a festa de natal, celebramos com todos. Todo mundo sabe que fez um trabalho incrível e que fizeram algo que ninguém mais havia feito antes".

"É algo legal de fazer parte. Mesmo se eu parasse hoje, isso seria algo que poderia compartilhar com esse grande grupo de pessoas pelo resto da minha vida".

Hamilton e Bottas ajudaram a Mercedes a vencer o campeonato de construtores nas quatro temporadas em que dividem o cockpit da equipe. Bottas disse que a conquista parecia "surreal", com a Mercedes passando a ser a quarta mais vitoriosa entre as equipes, com apenas um título atrás da McLaren.

"Estou orgulhoso de cada membro da equipe, o que todos estão fazendo, todas as fábricas e a equipe das corridas. Seguimos aumentando o nível para cada membro, mas fazemos isso unidos. Nós apoiamos cada um, mas o espírito da equipe é o que torna isso possível".

"Estou muito orgulhoso por fazer parte disso. Acho que com todo mundo na equipe, leva um tempo para entender o que estamos fazendo e conquistando. Mas definitivamente devemos aproveitar isso porque é maravilhoso. Tenho muito orgulho de todos".

