Hamilton sai em defesa de Bottas: "Não recebe o crédito que merece"

Apesar de ter a confiança da Mercedes, sendo o único piloto com contrato garantido para a temporada 2021 da Fórmula 1, Valtteri Bottas segue sendo alvo de críticas de fãs do esporte por não conseguir bater de frente com Lewis Hamilton. Mas o hexacampeão saiu em defesa do companheiro de equipe, afirmando que ele não recebe o crédito que merece.

Bottas chegou à Mercedes para a temporada 2017, após a aposentadoria repentina de Nico Rosberg no final do ano anterior. Desde então, ele e Hamilton vivem uma relação mais harmoniosa, bem diferente do que era visto na época que o britânico divida a equipe com o alemão.

Desde que a parceria começou, em 2017, Hamilton vem superando Bottas ano a ano, conquistando os três mundiais de pilotos já disputados, além de estar próximo de faturar o de 2020. Mas o finlandês vem em seu melhor momento com a Mercedes, tendo conquistado o vice de 2019 e estar consolidado na segunda posição deste ano, após perder brevemente a colocação para Verstappen.

As críticas levaram Hamilton a sair em defesa do finlandês, afirmando que ele não recebe o reconhecimento devido por sua performance na equipe.

"Valtteri não recebe o crédito que merece, porque faz um trabalho incrível", disse. "Ele é um piloto incrivelmente rápido. Acredito que ele é melhor do que boa parte do grid aqui, não apenas na pilotagem, mas também em sua atitude".

"Ser um piloto não é apenas sobre pilotar ou treinos. É sobre como você compõe uma equipe, como você se aproxima e eleva as pessoas ao seu redor. E ele é ótimo nisso".

Hamilton ainda defendeu a performance de Bottas nos treinos classificatórios, destacando pontos positivos do finlandês.

"Quando olho para os tempos [na classificação], eles são próximos. Não foram bons, porque acredito que tenho um tempo extra em mim. Mas a questão é não desistir, buscar o limite e juntar todas as peças do quebra-cabeça".

"A cada treino livre, você tem um novo quebra-cabeça e as peças estão espalhadas. Quando chegamos à classificação, muitas vezes temos apenas metade dele pronto. É uma questão de juntar tudo e esperar que dê certo".

Até aqui na temporada 2020, Bottas acumula duas vitórias contra nove de Hamilton, quatro poles contra nove do britânico e está 85 pontos atrás do companheiro de equipe com quatro etapas para o fim do ano.

