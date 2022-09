Carregar reprodutor de áudio

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto dará um importante passo em sua carreira no próximo ano. Após deixar uma boa impressão nos testes de Jerez da semana passada, ele foi confirmado para uma das vagas da equipe Trident na Fórmula 3 em 2023.

Bortoleto fez sua graduação para as categorias de fórmula em 2020, competindo na Fórmula 4 Italiana com a Prema. Logo em sua temporada de estreia nos monopostos surpreendeu, com uma vitória e outros quatro pódios, terminando o campeonato na quinta colocação.

Já no ano seguinte trocou a F4 pela F3, correndo na Fórmula Regional Europeia by Alpine. Correndo na FA Racing by MP, foi o melhor colocado entre os pilotos de sua equipe, garantindo uma promoção para a R-Ace GP. Em 2022, já acumula uma vitória e dois pódios, sendo o sexto colocado no campeonato a duas etapas do fim.

Bortoleto, de 17 anos, participou na semana passada dos testes de pós-temporada da F3 com a Trident, e deixou sua marca, fazendo o melhor tempo da semana em meio a um grid bastante competitivo.

"Estou muito feliz pela chance de competir na Fórmula 3 com uma equipe de alto nível como a Trident Motorsport", disse. "Gostaria de agradecer a todos da equipe que me receberam de braços abertos".

"Me sinto pronto para o próximo capítulo da minha carreira, subindo na escada dos monopostos. Darei o meu melhor para fazer o máximo dessa excelente oportunidade".

Giacomo Ricci, chefe da equipe, disse: "Estamos orgulhosos por receber um piloto promissor como Gabriel Bortoleto a nossa lista de pilotos. Ele não precisa de introdução, sendo muito competitivo desde seus dias de kart, e agora coleciona resultados impressionantes na FRECA. Temos certeza de que, na família Trident, Gabriel receberá apoio sólido para provar seu valor e qualidade".

Na temporada 2022, que encerrou durante a passagem da F1 por Monza, a Trident terminou com o vice-campeonato de equipes e de pilotos, com Zane Maloney ficando a apenas cinco pontos do campeão Victor Martins.

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?