F3: Bortoleto lidera testes de pós-temporada em Jerez

Gabriel Bortoleto liderou os tempos no teste de pós-temporada da Fórmula 3 em Jerez, marcando a volta mais rápida geral na quinta-feira, com a Trident. O brasileiro, que atualmente corre na FRECA, marcou 1min29s554 na manhã de ontem.

O melhor tempo de Franco Colapinto nesta sexta-feira foi o segundo mais rápido no geral, com 1min29s617s em seu carro da MP Motorsport, com a marca de Gabriele Mini na quarta-feira para a Hitech o terceiro melhor.

O evento de três dias contou com mais de 30 jovens pilotos que esperam participar do campeonato em 2023, pelo menos 10 dos quais já competiram na categoria.

Roberto Faria, brasileiro, mas que correu com a licença britânica nos testes, teve como melhor desempenho o tempo de 1min30s473, conseguido na manhã de quinta-feira.

Emmo Fittipaldi, filho de Emerson Fittipaldi, participou dos testes apenas no primeiro dia, conseguindo 1min32s659 na manhã da quarta-feira.

Dia 1

Gabriele Mini estabeleceu o melhor tempo do dia para a Hitech, com o piloto da FRECA marcando 1min30s499 para liderar a tabela de tempos durante a sessão da manhã.

Ele bateu Kaylen Frederick e Pepe Marti, com todos os tempos mais rápidos definidos antes do almoço.

Frederick foi o mais rápido à tarde, com o piloto da Hitech de 2022 marcando 1min31s275 na última hora.

O líder da FRECA, Dino Beganovic, foi o segundo mais rápido na segunda metade do dia para Prema, com o piloto da ART, Gregoire Saucy, em terceiro.

Dia 2

Os tempos mais rápidos voltaram a acontecer na sessão matinal de quinta-feira, com Bortoleto na frente com 1min29.554.

Marti foi o segundo mais rápido, à frente de Zak O'Sullivan, com o piloto da Carlin de 2022 participando do teste com a Prema.

Dia 3

Franco Colapinto, que pilotou pelo VAR em 2022, liderou o último dia de testes, marcando 1min29s617 para a MP Motorsport durante a sessão da manhã.

Ele liderou a sexta-feira do piloto do Euroformula Open, Oliver Goethe, e Bortoleto.

