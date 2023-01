Collet disputa a temporada 2023 da Fórmula 3 pela Van Amersfoort

Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet está de casa nova para mais uma temporada na FIA Fórmula 3. O piloto paulista de 20 anos de idade, vencedor de duas corridas em 2022, assinou contrato com a equipe holandesa Van Amersfoort Racing para disputar a temporada completa da categoria nesta temporada.

Fundada em 1975, a equipe VAR tem base na Holanda e fez sua estreia na FIA F3 na temporada passada. Logo no primeiro ano, o time conquistou vitórias e pódios e vem reforçado para a jornada em 2023.

Collet também celebrou bons resultados na temporada passada, vencendo provas em Hungaroring e Zandvoort. O paulista de 20 anos de idade foi cinco vezes ao pódio, cravou uma pole-position na Áustria e registrou a melhor volta em duas corridas.

A temporada 2023 será sua terceira na FIA Fórmula 3, e a experiência de 38 provas disputadas na categoria foi um dos fatores que levaram a VAR a contratar o brasileiro. Além de Collet, a equipe terá nesta temporada o mexicano Rafael Villagomez em sua segunda temporada, e o australiano Tommy Smith, que estreia na FIA F3.

“Teremos uma grande temporada pela frente, pois estou extremamente motivado para começar o trabalho com a Van Amersfoort Racing", celebrou Collet. "Durante seu primeiro ano na FIA F3, a equipe provou a todos o potencial que tem".

"De minha parte, estou muito confiante para uma nova temporada. Usei o período de férias de forma eficiente e me sinto mais preparado que nunca. Temos grandes metas a serem alcançadas e sei que o time está tão motivado quanto eu para tirar o máximo dessa temporada. Então vamos acelerar!”.

Esta é a sexta temporada de Caio Collet em sua carreira internacional nos monopostos. Ele estreou em 2018 na F4 Francesa com o título. Em 2019 subiu para a F-Renault Eurocup e terminou em quinto.

Na temporada seguinte, permaneceu na categoria e terminou como vice-campeão. A temporada 2021 marcou a promoção de Collet para a FIA F3, com a conquista de dois pódios. No ano passado, vieram as primeiras vitórias.

E, em 2023, a expectativa é brigar por mais.

Sua primeira experiência com o carro da VAR será no Bahrein, no teste coletivo dos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. A temporada 2023 terá dez etapas, sempre com rodadas duplas, e acompanha o calendário da Fórmula 1.

“Caio mostrou talento e velocidade ao longo de sua carreira e estamos extremamente empolgados em contar com ele nesta temporada", disse Rob Niessink, CEO da VAR. "Caio aporta experiência valiosa ao time e isso nos ajudará muito a evoluir num ritmo maior que no ano passado".

"Ele claramente vem determinado a ter um desempenho forte no ano, tanto como nós como equipe. Nossa motivação está em alta e todos na equipe estão muito ansiosos em trabalhar com um piloto experiente como o Caio Collet”.

Confira o calendário 2023 da Fórmula 3:

Etapa Circuito Data 1 Bahrein 04-05 de março 2 Austrália 01-02 de abril 3 Emilia-Romagna 20-21 de maio 4 Mônaco 27-28 de maio 5 Espanha 03-04 de Junho 6 Áustria 01-02 de julho 7 Grã-Bretanha 08-09 de julho 8 Hungria 22-23 de julho 9 Bélgica 29-30 de julho 10 GP da Itália 3 de setembro

