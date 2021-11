Caio Collet encerrou nesta quarta-feira (3) três dias de testes no circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha, com a equipe MP Motorsport, com a qual disputou a temporada 2021 da Fórmula 3.

O piloto de 19 anos esteve sempre entre os mais velozes dos treinos, que reuniu 30 carros na pista. No combinado das seis sessões, ele registrou o terceiro melhor tempo (1min21s392), atrás apenas do suíço Gregoire Saucy, da ART Grand Prix, que virou em 1min21s300 na manhã desta quarta-feira, e o norte-americano Jak Crawford, da Prema, que fez o tempo de 1min21s368 numa das sessões de terça-feira (2).

“Foram três dias bem produtivos e estivemos sempre entre os primeiros colocados. Mas, mais importante que os tempos, foi poder testar, encontrar diferentes soluções e desenvolver algumas coisas, que serão essenciais para a temporada do ano que vem”, destacou Collet.

“É sempre muito bom poder voltar a andar e também focar nas áreas que ainda preciso evoluir na minha pilotagem com o carro”, lembrou o brasileiro, que foi o nono colocado neste ano de estreia na F3, com dois pódios e pontos em 12 das 19 corridas.

Integrante do programa da Alpine Academy, Collet embarca agora para o Brasil e acompanhará na próxima semana o GP da Fórmula 1 em Interlagos. O piloto estará nos boxes da equipe francesa, seguindo de perto os trabalhos dos titulares Fernando Alonso e Esteban Ocon.

“É sempre muito bom poder acompanhar a Fórmula 1 e, melhor ainda, voltar para casa depois de um ano de muito aprendizado. E, em breve, também poderemos divulgar todas as novidades sobre a temporada 2022”, completou Collet.

