Dudu Barrichello começou a temporada 2022 da FRECA – Fórmula Regional Europeia by Alpine - com o teste de pré-temporada em Barcelona, na Espanha. O brasileiro estreia pela Arden e mostrou potencial ficando em dois treinos no top 5 e um no top 10 durante as quatro sessões disputadas.

No primeiro dia de testes, nesta terça-feira, o filho de Rubens Barrichello completou 35 voltas pelos 4.675 metros do traçado catalão de Montmeló. P piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos fechou o dia com a quarta melhor marca. Nesta quarta-feira, o brasileiro optou por realizar testes de longa duração, completou 42 voltas e fechou o dia entre os 10 melhores, em nono lugar.

Ao todo Barrichello percorreu 350km em Barcelona, o piloto ainda fará mais um teste nos dias 29 e 30 de março, em Paul Ricard, na França. A temporada da FRECA começa dia 24 de abril, em Monza, na Itália.

Dudu disse: “No primeiro dia de treinos fiquei na quarta colocação entre 40 carros que andaram. Foi um resultado bastante positivo, evoluímos bastante o acerto do carro desde que fomos para pista pela primeira vez. Foi um ótimo resultado.”

“Hoje testamos pneus usados no primeiro treino de quatro horas, com isso andamos um pouco mais atrás na tabela de tempos. No segundo treino do dia fizemos o que é conhecido como race run, onde basicamente simulamos uma corrida sozinho para entender os desgastes e comportamentos do carro em um stint longo. Pela primeira vez usamos o push to pass e mesmo assim terminamos o dia com o nono melhor tempo", completou.

