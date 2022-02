FRECA: Dudu Barrichello disputa temporada 2022 pela equipe Arden

Carregar reprodutor de áudio

Dudu Barrichello está de casa nova para sua segunda temporada de monoposto no automobilismo europeu. O piloto brasileiro de 20 anos de idade disputa novamente a FRECA (Formula Regional Europe by Alpine) neste ano, agora pela tradicional equipe britânica Arden.

Fundada em 1997 pelo atual chefe da equipe Red Bull na F1, Christian Horner, a escuderia acumulou conquistas nas categorias de base do automobilismo europeu nos últimos 25 anos.

Dudu pilotou o carro da Arden nos testes de inverno em Red Bull Ring, ocasião em que ficou a apenas 0.002 do melhor tempo.

Em seu segundo ano na Europa e na categoria, o competidor paulista mantém seus dois principais patrocinadores da temporada passada: Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos. Outras marcas poderão chegar até o início da temporada europeia.

Em uma equipe de ponta e já familiarizado com o equipamento e circuitos da FRECA, Dudu espera brigar mais constantemente na zona de pontos em 2022 - a exemplo do que aconteceu em sua trajetória nos monopostos nos Estados Unidos.

Nas divisões de formação do programa Road to Indy, o filho mais velho de Rubens Barrichello teve um ano de rookie de muito aprendizado na USF2000 em 2019, para disputar o título e acabar como vice-campeão em 2020.

A temporada 2022 da FRECA terá dez etapas, todas em pistas de Fórmula 1. O campeão soma 25 pontos, mais da metade dos 40 necessários para a superlicença da categoria rainha. O campeonato começa em Monza, entre 22 e 24 de abril.

“Estou muito feliz em correr com a Arden Motorsport em 2022", disse Dudu. "Mal posso esperar pelo início da temporada. Tivemos um treino muito produtivo no Red Bull Ring e rapidamente nos entrosamos, o que me deixou confiante. Sinto que sou um privilegiado pela oportunidade de disputar um campeonato de primeira linha com um time competitivo. Agradeço muito a Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos por acreditarem no projeto e ao meu pai pelo suporte de me fazer correr atrás desse sonho”

“É gratificante anunciar a chegada do Eduardo", comentou Ben Salter, chefe da Arden. "Tivemos bons testes juntos em Red Bull Ring e Barcelona. Se conseguirmos manter a performance apresentada naqueles treinos, deveremos ter uma temporada bem forte.”

