Carregar reprodutor de áudio

Dudu Barrichello encerrou nesta quarta-feira (30) a segunda sessão de testes coletivos da FRECA, Fórmula Regional European by Alpine, em Paul Ricard. O brasileiro, apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos, realizou duas baterias de testes na terça-feira, ficando no grupo dos seis melhores em uma delas.

Na quarta, Barrichello teve a possibilidade de testar o carro #91 em diversas condições de pista e esteve sempre entre os ponteiros, a chuva chegou pela manhã e foi diminuindo ao longo do dia. Durante os dois dias na pista francesa o brasileiro percorreu mais de 400 km que serão importantes para a adaptação do piloto a sua nova equipe, a Arden.

“Fim de testes aqui em Paul Ricard, foram dois dias muito longos de atividade na pista, onde passamos por pista seca e pista molhada. Testamos muitas coisas no carro nessas atividades, evoluímos e aprendemos muito", disse Barrichello.

"São poucas as oportunidades de andar na chuva com esse carro, então é sempre importante conseguir andar e aproveitar a pista molhada. O carro estava muito bom hoje, estávamos nos mantendo entre os primeiros durante o dia todo".

Colocamos os pneus novos em uma hora errada e por isso não melhoramos o tempo ainda mais. Fica um bom aprendizado para o futuro e cada vez mais empolgado para começar logo a temporada".

O próximo compromisso de Barrichello pela FRECA será no terceiro teste coletivo da categoria, nos dias 5 e 6 de abril, em Monza, palco da etapa de abertura do campeonato.

VETTEL FORA da F1? Ex-chefe de equipe DETONA Aston e Lawrence Stroll: PÕE LANCE NO CENTRO DO NEGÓCIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: