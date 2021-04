A temporada 2021 de Eduardo Barrichello começa oficialmente nesta sexta-feira (16), em Ímola, no primeiro treino livre da Fórmula Regional by Alpine (FRECA).

Em 2020 o piloto foi vice-campeão da USF 2000 nos Estados Unidos e, graças ao apoio da Toyota Gazoo Racing, XP investimentos e ALE Combustíveis conseguiu partir para o automobilismo europeu neste ano.

A estreia será em um dos mais tradicionais palcos do automobilismo mundial, o autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, como evento suporte da segunda etapa da Fórmula 1, o GP de Emilia Romagna.

O desafio para este ano é grande, Dudu terá que se adaptar ao carro novo e pistas que nunca pilotou. Ele chega a Ímola com a bagagem de três treinos realizados na pré-temporada da FRECA.

Durante o fim de semana serão realizados dois treinos livres, dois treinos classificatórios e duas corridas, sendo uma no sábado e outra no domingo.

A temporada da FRECA 2021 será disputada em dez etapas nos principais palcos da Europa. Após a etapa de Ímola a categoria passará por pistas icônicas como Barcelona, Mônaco, Paul Ricard, Zandvoort, Nürburgring, Red Bull Ring, Mugello e Monza.

Fruto da fusão da antiga Fórmula Regional Europeia com a Fórmula Renault Eurocup, a FRECA terá mais de 30 carros no grid em Ímola.

“Estou ansioso e muito animado, corremos pela primeira vez essa semana em Ímola, dividindo palco com a Fórmula 1”, disse Dudu. “Estou vivendo um sonho de criança. Achei que nunca teria essa oportunidade, devo muito aos meus patrocinadores por essa chance de estar aqui. Agradeço muito também ao meu pai, que sempre foi meu amigo, meu coach e me incentivou sempre para estar aqui.”

“O automobilismo com os carros de fórmula é muito diferente dos karts. Com poucas voltas você consegue acertar o melhor setup e tirar o máximo do kart, já no carro de fórmula é completamente diferente. Quanto mais experiência você tem com a pista e com o carro, mais desempenho você consegue tirar.”

“Este ano vai ser muito difícil, não conhecia nenhuma pista, nunca tinha andado no carro, a diferença do carro do ano passado para esse ano é brutal para mim, 100HP a mais do que nos EUA. Não sabia e ainda não sei o que esperar da temporada. Os testes foram positivos, a Trident, equipe da F3 e F2 me acompanharam bastante ao longo dos treinos e disseram que meu desempenho foi muito bom e que me adaptei rápido ao carro.”

