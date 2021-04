Neste fim de semana, entre os dias 16 e 18 de abril, o autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, recebe a rodada de abertura da Fórmula Regional Europeia by Alpine. A competição, chancelada pela FIA, reúne as equipes da antiga Fórmula Renault e da F3 Europeia se tornando assim um supercampeonato de preparação para quem sonha em chegar à F1.

Um dos brasileiros nessa trajetória que acumula grande vivência na Europa é o paulista Gabriel Bortoleto. Com apenas 16 anos de idade, o garoto faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da brasileira KTF Sports e vive na Europa desde os 11 anos.

Em 2020 Bortoleto disputou a Fórmula 4 Italiana em seu ano de estreia nos monopostos. Diante de um grid de quase 40 carros, ele concluiu o campeonato em quinto lugar, tendo acumulado uma vitória, uma pole position e outras quatro presenças no pódio.

Gabriel encara o ano com suporte técnico da equipe FA Racing. O time que conta com expressivos resultados é comandado por ninguém menos que Fernando Alonso. Junto à Bortoleto a FA Racing terá em seu box ainda os pilotos Alexandre Bardinon (FRA) e Andrea Rosso (ITA).

Os carros da categoria são montados com chassi Tatuus e motores da divisão de competições da Renault – a Alpine. O campeonato terá a duração de 10 etapas com início neste fim de semana e seguirá até a final entre 29 e 31 de outubro.

“Estou muito animado para começar a minha segunda temporada de fórmula”, disse Bortoleto. “No ano passado consegui aprender muito competindo em uma equipe grande, num campeonato extremamente competitivo. Fui procurado pela FA Racing que me convidou para fazer parte da equipe e tentarmos buscar os melhores resultados numa categoria acima do que disputei no ano passado.”

“O carro é bem mais veloz, com mais downforce e que nos proporciona uma quantidade muito grande de acertos. É uma oportunidade maravilhosa e emocionante fazer parte de uma equipe comandada por Fernando Alonso. Correrei contra os jovens pilotos mais talentosos da minha geração, exatamente o lugar para eu provar meu talento.”

“Acredito que teremos uma temporada de crescimento e, tudo encaixando bem, poderemos num futuro próximo estar na luta direta por pódios e até mesmo vitórias”, comentou o brasileiro de 16 anos.

