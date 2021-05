Depois da estreia no autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, Dudu Barrichello parte para a segunda etapa da Fórmula Regional By Alpine, agora em Barcelona. O evento suporte da Fórmula 1, no GP da Espanha, coloca ainda mais brilho no fim de semana.

A pista foi palco dos testes de pré-temporada da categoria, o que pode ajudar o brasileiro. Em seu primeiro ano na Europa, Dudu busca adaptação em um carro novo e em pistas onde nunca competiu. Na primeira etapa do campeonato o piloto da Toyota Gazoo Racing, XP Investimentos e ALE Combustíveis mostrou evolução rápida ao conquistar cinco posições na segunda corrida do final de semana, terminando em sétimo entre os novatos.

Serão realizados dois treinos livres, dois treinos classificatórios e duas corridas, sendo uma no sábado e outra no domingo. Fruto da fusão da antiga Fórmula Regional Europeia com a Fórmula Renault Eurocup, a FRECA terá mais de 30 carros no grid em Barcelona. Os treinos classificatórios e as duas provas poderão ser acompanhados por streaming no YouTube e Facebook da categoria.

“Estou muito animado em participar de mais uma preliminar da Fórmula 1. Assim como em Ímola, Barcelona é uma pista muito difícil de se ultrapassar, tem muitas curvas de alta e vai ser um grande desafio. Na minha opinião a corrida vai ser definida em grande parte na classificação e na largada. Vamos trabalhar para estar bem nesses pontos", afirmou Dudu Barrichello.

FRECA – Etapa 2 – Barcelona:

Sexta-feira, 7 de maio

07:55 – Quali 1

11:25 – Quali 2

Sábado, 8 de maio

8:30 – Corrida 1 (30 minutos +1volta)

Domingo, 9 de maio

5:50 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

*Horário de Brasília

FRECA – Calendário 2021:

09/05 – Barcelona

23/05 – Mônaco

30/05 – Paul Ricard

20/06 – Zandvoort

25/07 – A definir

08/08 – Nürburgring

12/09 – Spielberg

10/10 – Mugello

31/10 – Monza

Christian Fittipaldi REVELA detalhes DESCONHECIDOS do dia da MORTE de SENNA

PODCAST Motorsport.com debate polêmicas sobre limites de pista na F1 2021; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: