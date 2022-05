Carregar reprodutor de áudio

Dudu Barrichello encerrou neste domingo a segunda etapa da Fórmula Regional by Alpine – FRECA, em Ímola. As duas corridas do fim de semana foram marcadas por bandeiras vermelhas, amarelas e mudanças climáticas. O brasileiro apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos completou a segunda corrida em 18º lugar.

A etapa no autódromo Enzo e Dino Ferrari teve muitos acidentes, três bandeiras vermelhas nas duas provas e mais de cinco intervenções do safety car, impedindo a progressão de Dudu Barrichello.

Na corrida 1, o brasileiro foi espremido por um concorrente na largada e teve que colocar duas rodas na grama para escapar da batida. Barrichello manteve o controle e fechou a primeira volta em 19º lugar.

Na terceira volta, o safety car foi acionado após escapada de pista de outro piloto e na volta seguinte foi acionada a bandeira vermelha, paralisando a prova.

Após limpeza da pista, aconteceu o reinício da corrida, Dudu manteve a posição, mas foi tocado ao tentar uma ultrapassagem na penúltima volta e abandonou.

Neste domingo, largando em 17º, Dudu escapou dos incidentes da largada e manteve a posição. Na sequência, ele figurava em 20º lugar em batalha com outros três concorrentes.

A chuva caiu forte em Ímola e um múltiplo acidente na entrada na variante Tamburello causou a paralisação da prova. Na relargada, um novo acidente aconteceu e o safety car foi acionado, a corrida acabou sob bandeira amarela, impedindo novamente a progressão do brasileiro que acabou em 18º lugar.

A próxima etapa da FRECA acontece no dia 29 de maio, em Mônaco.

“Não tem muito o que dizer, largamos no meio do pelotão e as corridas foram muito tumultuadas e com muitos safety car, isso impediu minha evolução na corrida. Acabou que com tantas voltas em bandeira amarela e paralisações, não tivemos como ultrapassar.”

F1 2022: Mercedes LUTA por reação, RBR enfrenta PROBLEMAS e Ferrari mantém favoritismo | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Russell surpreende e lidera em Miami; Verstappen com problemas e Sainz bate

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: