Carregar reprodutor de áudio

Dudu Barrichello encara neste fim de semana o terceiro desafio da temporada 2022 da Fórmula Regional Europeia by Alpine – FRECA, nas ruas de Monte Carlo. O difícil circuito cercado por muros e guard rails é o preferido do brasileiro que é apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP.

Será o primeiro evento preliminar da Fórmula 1 da temporada 2022. Além da ótima atmosfera de um dos maiores eventos automobilísticos do mundo, Mônaco pode ser o ponto de virada da temporada.

“Essa é uma etapa em que eu vou atrás de um bom resultado. Estamos vindo de testes muito bons, mas não conseguindo ter o mesmo resultado nas classificações e corridas, por isso aqui pode ser nosso ponto de virada. Mônaco é minha pista favorita, com certeza o fim de semana que eu mais espero no ano. Chego muito preparado e vamos para cima!", disse Eduardo.

O brasileiro busca os primeiros pontos na competição em um palco que além de tradicional traz boas lembranças para a família Barrichello, foi nas ruas do principado que Rubens conquistou 5 dos seus 68 pódios na Fórmula 1.

Com seus 3.337 metros de extensão e 19 curvas, o circuito de Mônaco é considerado um dos mais desafiadores do mundo, cenário ideal para o brasileiro conquistar um bom resultado na semana em que seu pai completa 50 anos.

Diferente do que acontece nas demais etapas da competição, em Mônaco apenas 23 pilotos participam das duas provas da etapa. Os demais pilotos só participam da corrida 1 ou da corrida 2, de acordo com suas posições no classificatório.

Por este motivo a classificação em Mônaco será muito importante. No ano passado Dudu avançou com facilidade para o grupo dos mais rápidos e garantiu a vaga nas duas corridas. A etapa de Mônaco da FRECA prevê um treino livre na quinta-feira, classificação na sexta-feira, uma corrida no sábado e outra no domingo. As provas serão transmitidas ao vivo pelo Youtube e Facebook oficiais da categoria.

Programação:

Quinta-feira, 26 de maio

09h00 – Treino Livre

Sexta-feira, 27 de maio

04h05 – Classificação

Sábado, 28 de maio

06h40 – Corrida 1

Domingo, 29 de maio

03h35 – Corrida 2

Após polêmica, Sergio Mauricio comenta 'treta' no Twitter, explica "mimimi" e manda recado a haters

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: