Neste fim de semana Dudu Barrichello retorna às pistas pela segunda etapa da Fórmula Regional Europeia by Alpine – FRECA, em Ímola. O brasileiro apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos espera um bom resultado após etapa de adaptação ao novo time, em Monza.

Foi em Ímola que Dudu Barrichello fez sua estreia na FRECA, na temporada 2021, agora o objetivo é usar a experiência adquirida para conseguir um bom resultado na icônica pista italiana.

O desafiador circuito de 4.909 metros do autódromo Enzo e Dino Ferrari promete boas provas. A programação prevê dois treinos na sexta-feira, classificação e corrida1 no sábado e novamente classificação e a segunda prova domingo.

“Estou muito animado por correr em Ímola”, disse Dudu. “Um circuito icônico, desafiador e foi o lugar que fiz minha estreia na FRECA. Na primeira etapa pude me entrosar com o time e me sinto bem adaptado, vamos em busca de um bom resultado na etapa.”

Programação

Sábado, 07 de maio:

06h35 - Qualificação grupo 1

06h55 - Qualificação grupo 2

11h05 - Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

Domingo, 08 de maio

04h00 - Quali grupo 2

04h20 - Quali grupo 1

10h20 - Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

