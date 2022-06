Carregar reprodutor de áudio

Dudu Barrichello encerra a quarta da Fórmula Regional Europeia by Alpine – FRECA mostrando evolução com escalada de 16 posições em duas corridas. O piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing, XP e Porto mostrou velocidade nas provas, mas enfrentou problemas nas duas largadas.

Na corrida 1 Dudu teve ficou parado no grid e caiu de 21º para o 32º lugar. A partir deste momento o brasileiro passou a atacar os concorrentes em busca da recuperação.

Foram diversas ultrapassagens e com uma pilotagem precisa Dudu escalou 11 posições para fechar a primeira prova do fim de semana com o vigésimo primeiro lugar.

Na segunda prova Dudu largou da 11ª posição, mas foi jogado para fora do traçado na segunda curva, com isso o brasileiro perdeu nove posições e teve que fazer mais uma prova de recuperação.

Na segunda volta o safety car foi acionado para retirada de carros da pista. Três voltas depois aconteceu a relargada, Dudu avançou uma posição e passou a atacar Keith Donegan.

Após duas intensas voltas o piloto do carro #91 ganhou outra posição. Faltando dez minutos para o fim o safety car foi acionado novamente após um múltiplo acidente, Dudu ainda ganhou mais duas posições, mas com pouco tempo de bandeira verde acabou com o décimo sexto lugar.

“Acabou o fim de semana aqui em Paul Ricard", disse Dudu. "Foram duas corridas difíceis em um fim de semana que acabou não encaixando as coisas. Apesar disso, estou muito contente, a equipe evoluiu muito, nosso carro tem andado mais para frente e isso é visível".

"Feliz com a minha performance hoje. No quali os grupos foram muito mal divididos, com meu tempo seria pole do outro grupo e largaria de segundo na corrida. Mas, fiquei no grupo mais pesado e larguei da 11ª posição".

“Na largada de hoje fui jogado para fora e cai lá para o fundo. Consegui me recuperar até a 16ª posição. Ontem tive problemas, mas consegui escalar 11 posições, foi bem divertido. Agora é descansar um pouco e começar preparação para Zandvoort daqui há duas semanas para tentar encaixar um bom resultado".

O próximo compromisso do brasileiro da Arden Motorsport pela FRECA acontece no dia 19 de junho, em Zandvoort.

