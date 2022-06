Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Dudu Barrichello disputa a etapa de Paul Ricard da Fórmula Regional Europeia by Alpine, quarta da competição. O piloto que conquistou seu melhor resultado em Mônaco, com o 11º lugar na corrida 1, espera alçar voos ainda maiores na icônica pista francesa.

Será a segunda vez na temporada que o brasileiro pilota no circuito de 4.885 metros de extensão e 15 curvas. Le Castellet foi palco do segundo treino realizado durante a pré-temporada e Dudu completou uma das sessões entre os seis mais rápidos.

O bom resultado nos testes e a evolução do piloto nas últimas etapas trazem mais motivação para que os primeiros pontos venham. O campeonato já passou por Monza, Ímola e Mônaco.

"Novamente vamos para a pista neste fim de semana, agora o desafio é em Paul Ricard", disse Dudu. "Nos treinos da pré-temporada fomos rápidos na pista francesa, que toda a equipe e pilotos, estamos ainda melhor preparados e mais motivados depois de um fim de semana bom em Mônaco, então vamos para cima em Paul Ricard".

A etapa de Paul Ricard da FRECA conta com dois treinos coletivos na sexta-feira, no sábado acontece classificação e corrida 1 e no domingo os pilotos novamente participam de classificação e disputam a segunda prova da etapa. As corridas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube da categoria.

Programação da FRECA em Paul Ricard:

Sexta-feira, 03 de junho

05h10 – Teste coletivo 1

11h00 – Teste coletivo 2

Sábado, 04 de junho

04h45 – Classificação

10h15 – Corrida 1

Domingo, 05 de maio

04h00 – Classificação

09h35 – Corrida 2

