Dudu Barrichello teve no GP de Mônaco seus melhores resultado na Fórmula Regional Europeia by Alpine – FRECA. O piloto da Arden terminou a primeira prova em 11º e conquistou o décimo terceiro na prova deste domingo.

O Barrichello teve um bom desempenho nas ruas de Mônaco, palco da terceira etapa do campeonato. Sempre competitivo, acabou prejudicado na classificação, quando uma bandeira vermelha o impediu de completar sua volta rápida.

Mesmo assim o brasileiro fez duas ótimas manobras por fora no hairpin e Sante Devote para completar a primeira prova, no sábado, em 11º lugar.

Neste domingo, partindo do 11º posto, Dudu Barrichello escapou de dois acidentes e ocupava a 13ª posição após tentativa de chegar no top 10 da corrida. Na abertura da segunda volta o Safety Car foi acionado para a retirada de dois carros que haviam batido.

Na quarta volta aconteceu a relargada, desta vez não houve acidentes e o brasileiro manteve a posição. O piloto da Arden vinha pressionando Sami Megurtounif em busca da 12ª posição nas estreitas ruas do Principado.

A corrida seguia sem mais percalços, embora Dudu fosse mais rápido era difícil encontrar um ponto para ultrapassagem e após 20 voltas completadas o brasileiro recebeu a bandeira quadriculada na décima terceira posição.

“Encerramos o fim de semana aqui e foi muito produtivo para nós. O pace era muito bom nos treinos, mas o resultado deixou a desejar ainda. O quali não foi do jeito que a gente queria, o carro estava bom e eu andando bem, mas sofremos com a bandeira vermelha na volta boa", disse Dudu.

"Ganhamos uma posição na primeira corrida e na segunda tentei arriscar para ganhar uma posição e acabei perdendo algumas. Foram dois resultados decentes que me deixaram feliz pela sequência do campeonato.”, completou o piloto.

A próxima corrida da FRECA acontece no dia 5 de maio, em Paul Ricard.

