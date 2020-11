Drugovich faz corrida dominante no Bahrein e vence pela F2

O Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio pela terceira vez no ano na Fórmula 2. Após largar da segunda posição, Felipe Drugovich assumiu a ponta no início da corrida 1 no Bahrein, e só deixou a liderança no período dos pit stops. Ele cruxou a linha de chegada com mais de 14 segundos sobre o segundo colocado, Callum Ilott.

É a terceira vitória de Drugovich em 2020, na primeira temporada da principal categoria de acesso à F1 do piloto paranaense.

"Para ser justo, não esperava ter um ritmo assim", disse Drugovich após a corrida. "Tudo veio de ter assumido a liderança na primeira curva e apenas controlar os pneus"

Ilott terminou na segunda posição, seguido de Jeahn Daruvala, que recebeu a pressão de Mick Schumacher nas últimas voltas, mas conseguiu segurar o alemão, que vinha de uma belíssima prova de recuperação, quando largou de 10º para brigar pelo pódio.

Yuki Tsunoda, que chegou em Sakhir em terceiro lugar no campeonato, foi o sexto colocado. Pedro Piquet foi o 11º e Guilherme Samaia foi o 21º.

Com os resultados, Schumacher teve sua liderança diminuída a 12 pontos. O alemão agora soma 203 pontos, contra 191 de Ilott, restando três corridas para o término do campeonato.

Resultado final

