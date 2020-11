F2: Ilott é pole e Drugovich segundo no Bahrein; Schumi é décimo

Piloto da Academia da Ferrari e cotado para uma vaga na equipe Haas de Fórmula 1 em 2021, o britânico Callum Ilott, da UNI-Virtuosi, cravou a pole para a etapa do Bahrein da Fórmula 2. O vice-líder de 2020 cravou 1min41s479 e ficou quase quatro décimos de Felipe Drugovich.

O piloto brasileiro da MP Motorsport voltou a mostrar por que é um dos destaques da temporada e conseguiu uma ótima posição de largada para a primeira corrida da penúltima etapa de 2020. O top-3 foi completado pelo britânico Dan Ticktum, da DAMS.

O quarto posto ficou com o neozelandês Marcus Armstrong, da ART. Piloto da academia da Renault, o chinês Guanyu Zhou, da UNI-Virtuosi, completa o top-5 do grid de largada da primeira de duas provas neste fim de semana.

O francês Giuliano Alesi começa a prova em sexto com a MP Motorsport. Já o russo Nikita Mazepin, um dos favoritos para correr pela Haas na F1 em 2021, salta do sétimo posto com a HitechGP. O indiano Jehan Daruvala é o oitavo com a Carlin, à frente do dinamarquês Christian Lundgaard, da academia da Renault e da equipe ART. O top-10 é completado pelo líder Mick Schumacher, alemão do programa da Ferrari e também especulado na Haas em 2021.

O brasileiro Pedro Piquet, da Charouz Racing System, larga em 13º. Já seu compatriota Guilherme Samaia sai do 19º posto com a Campos Racing. A corrida 1 da F2 no Bahrein tem início previsto para 7h10 (de Brasília) deste sábado. Veja o grid de largada completo: