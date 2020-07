Zhou é pole e Drugovich larga em 2º na F2; com problemas, brasileiros dividem última fila na F3

Se para a F1 o dia foi de 'apenas' treinos livres, para a principal categoria de acesso, a F2, o dia foi de treino classificatório para a primeira corrida do fim de semana neste sábado. Quem se deu melhor foi o chinês Guanyu Zhou, piloto que faz parte do programa da Renault, que cravou 1min14s416.

Ao seu lado, na primeira fila, Felipe Drugovich marcará sua estreia na categoria em grande estilo. O piloto de Maringá foi quatro décimos mais lento que o chinês, mas o suficiente para garantir a segunda posição.

Pedro Piquet vai largar em 15º e Guilherme Samaia em 19º.

A primeira corrida do fim de semana da F2 acontece neste sábado, às 11h45, horário de Brasília.

Dia difícil para brasileiros na F3

A pole para a primeira corrida da F3 ficou com o espanhol Sebastián Fernandez, com 1min19s429. Ele dividirá a primeira fila com Lirim Zandeli, da Alemanha. Enzo Fittipaldi e Igor Fraga sairão da 29ª e 30ª posições, respectivamente, com ambos sofrendo problemas técnicos.

O neto de Emerson Fittipaldi não teve seu sistema de DRS funcionando, enquanto que Fraga enfrentou problemas elétricos.

A primeira corrida da rodada dupla da F3 acontece neste sábado, às 5h25, horário de Brasília, ainda sem transmissão ao vivo na TV brasileira.

Resultados

F2

F3

GP da Áustria: Mercedes sobra e Racing Point mostra força; Red Bull começa atrás

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna