Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil não terá representantes no grid da Fórmula 1. Mas isso não quer dizer que nenhum piloto esteja próximo da categoria ou que a safra não seja promissora. Perto dela, o país tem Pietro Fittipaldi e Sérgio Sette Câmara como pilotos reservas da Haas e Red Bull e AlphaTauri, respectivamente.

Além deles, nas Fórmula 2 e Fórmula 3 o Brasil tem ao todo cinco representantes, todos estreantes em suas categorias. Ambas acompanham a F1, fazendo com que tenham experiência de ver de perto como todo o circo mais famoso do mundo funciona, mesmo com as restrições impostas para evitar a Covid-19.

Mas, os fãs brasileiros não terão como acompanhar as provas do futuro do Brasil na F1, pelo menos por enquanto. Até o ano passado, as transmissões eram feitas pelo SporTV, mas, pelo menos no início dos campeonatos, elas não terão cobertura televisiva.

Conheça cada um dos pilotos e suas respectivas opiniões sobre os desafios que irão encarar em 2020.

Fórmula 2:

Guilherme Samaia

Guilherme Samaia Photo by: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

23 anos – São Paulo – SP

Equipe: Campos Racing

Campeão de 2015 da F3 Brasil Light e de 2017 da F3 Brasil

“A comunicação com a equipe é boa e isso tem sido fundamental no processo. Espero continuar aprendendo e vou buscar sempre extrair o máximo de mim e do equipamento. É no que quero pensar primeiro. Os resultados para um estreante, em uma categoria tão difícil e competitiva como a Fórmula 2, vão vir como consequência de um bom trabalho de adaptação.”

Felipe Drugovich

Felipe Drugovich, Carlin Photo by: FIA F3

20 anos – Maringá - PR

Equipe: MP Motorsport

Campeão da MRF Challenge, Euroformula Open e F3 Espanhola, todas em 2018

“Eu ainda estou conhecendo a equipe e o carro, bem como os pneus novos, e até o momento tudo tem ido muito bem. Eu sei que ainda preciso melhorar em muitas áreas e estou me dedicando a isto.”

Pedro Piquet

Pedro Piquet, Trident Photo by: FIA F3

21 anos – Brasília – DF

Equipe: Charouz Racing System

Bicampeão da F3 Brasil, 2014 e 2015, e vice da Toyota Racing Series em 2017

“Estou muito animado para voltar às pistas e à competição. É tudo muito novo para nós ainda, com esse regulamento dos pneus aro 18, então será um grande desafio para todos. Mas temos uma base boa do Bahrein, no começo do ano. Será um grande aprendizado, é uma categoria bem diferente do que eu era acostumado, mas quero sempre andar melhor a cada corrida, sempre evoluindo. Quero ter fins de semana limpos e marcar muitos pontos."

Fórmula 3:

Enzo Fittipaldi

Enzo Fittipaldi Photo by: Divulgacao

18 anos – Miami – EUA

Equipe: HWA

Campeão da F4 Italiana em 2018 e vice da Fórmula Regional Europeia em 2019

“É uma nova fase especial na minha carreira, correndo nos mesmos finais de semana e nas mesmas pistas da F1. Conquistei muitas vitórias e pódios nos últimos anos, mas sei que o tamanho desse próximo desafio será ainda maior na F3. Nas últimas semanas fiz diversos treinos no simulador, além de treinos físicos e mentais com Academia da Ferrari, então estou bem preparado para essa estreia.”

Igor Fraga

Igor Fraga em Menfeild Photo by: Divulgacao

21 anos – Kanazawa – Japan

Equipe: Charouz Racing System

Campeão da F3 Brasil de 2017, vice da F4 NACAM em 2018 e campeão da Toyota Racing Series de 2020

“Teremos um ano de muito trabalho contra equipes tradicionais e forte do automobilismo mundial. Mas estamos confiantes de que vamos alcançar bons resultados dentro das nossas perspectivas. Apesar da sua importância, a Fórmula 3 FIA é ao mesmo tempo uma categoria-vitrine e uma escola. E neste primeiro ano minha maior meta será aprender ao máximo. Eventuais bons resultados serão consequência disso.”

