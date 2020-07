Logo após o final do treino classificatório da Fórmula 1, que terminou com a pole de Valtteri Bottas para o GP da Áustria, foi a vez da Fórmula 2 ir à pista para a primeira corrida do final de semana. Apesar de Guanyu Zhou largar na pole, a vitória ficou com seu companheiro de equipe Callum Ilott.

Essa é a primeira vitória de Ilott na F2, no início de sua segunda temporada completa na categoria. Ele assumiu a liderança após seu companheiro de equipe, Guanyu Zhou, abandonar a prova com problemas mecânicos.

Enquanto a Ferrari sofreu na F1 durante o treino classificatório, os pilotos da Academia da Ferrari dominaram a prova, fechando o pódio apenas com os pilotos juniores da equipe italiana. Além de Ilott, que venceu, Marcus Armstrong e Robert Shwartzman completaram um pódio 100% Ferrari.

O piloto chinês liderou a primeira metade da prova após largar na pole e conseguiu retomar a liderança de Ilott e Mick Schumacher depois de sua parada. Mas na volta 26 ele começou a andar lento na pista. Ilott conseguiu manter a liderança após a saída do safety car até cruzar a linha de chegada.

Mick Schumacher vinha em segundo até o safety car, mas, na relargada, acabou perdendo o carro e caiu no grid, terminando apenas em 11º.

Largando ao lado de Zhou, Felipe Drugovich caiu para quarto após uma grande disputa na primeira volta e manteve a posição até sua parada, que aconteceu bem cedo na corrida. Após a troca de pneus, o brasileiro batalhou para escalar novamente o pelotão, terminando em oitavo e garantindo a pole position para a prova do domingo.

Drugovich ainda terminou a frente de seu companheiro na MP Motorsport, Nobuharu Matsushita, que ficou em nono.

Pedro Piquet e Guilherme Samaia terminaram o sábado fora da pontuação. Piquet, que corre ao lado de Louis Délétraz na equipe Charouz foi o 13º enquanto Guilherme Samaia foi o 16º, uma posição atrás de seu companheiro na Campos Racing, Jack Aitken.

A segunda prova do final de semana da F2 está marcada para as 06h10 do domingo.

Veja os resultados da prova deste sábado: