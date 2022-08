Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 2 entra na reta final do campeonato de 2022, com a realização da décima etapa, desta vez na Hungria, no Hungaroring, acompanhando a Fórmula 1 em mais um GP da Hungria.

Felipe Drugovich conseguiu aumentar novamente a liderança para Théo Pourchaire, que retomou a segunda posição do campeonato. O brasileiro da MP Motorsport e o francês da ART Grand Prix estão separados por 39 pontos, o total distribuído em um fim de semana da categoria.

Já Logan Sargeant, que chegou em Paul Ricard na vice-liderança do campeonato, teve uma etapa para esquecer e agora de encontra a 16 pontos de Pourchaire.

Mais atrás está Jehan Daruvala com 94 pontos, enquanto a briga pela quinta posição pega fogo, com cinco pilotos separados por apenas sete pontos: Liam Lawson (79), Jack Doohan (78), Enzo Fittipaldi (76), Fréderik Vesti (75) e Ayumu Iwasa (72).

Confira os horários e como assistir a etapa do Hungaroring:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h40 Bandsports Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 13h Bandsports Corrida 2 Domingo 06h35 Bandsports

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: