A primeira corrida da Fórmula 2 na Hungria foi uma prova muito movimentada, mas com um vencedor claro: Jack Doohan, que cruzou a linha de chegada em primeiro com tranquilidade, 5s à frente de Jüri Vips.

Enzo Fittipaldi completou o pódio enquanto Felipe Drugovich veio na sequência. Para o líder do campeonato, foi um bom resultado, em um dia sem pontos para os rivais Theo Pourchaire e Logan Sargeant.

O piloto da Virtuosi saiu na pole, mas perdeu brevemente a ponta para Enzo, antes de retomar a posição. A partir dali, seu trabalho foi segurar Vips, que chegou a reduzir a diferença no começo da prova, sem conseguir manter o ritmo depois.

Na largada, o caos veio atrás, com Dennis Hauger e Logan Sargeant se encontrando na curva 1, levando ao abandono de ambos, e forçando Pourchaire a tomar uma ação evasiva, caindo de sétimo para 16º.

Na sequência, foi a vez de Fréderik Vesti errar na curva 4 enquanto tentava atacar Enzo, permitindo que Drugo assumisse a quarta posição. Logo em seguida a ação foi interrompida pelo safety car, já que Hauger não conseguiu tirar seu carro.

A corrida foi retomada na volta 4, com Doohan conseguindo se afastar e deixando Vips para ser atacado por Fittipaldi e Drugovich, enquanto Pourchaire começava sua prova de recuperação.

Jehan Daruvala, Marcus Armstrong e Liam Lawson tiveram uma briga intensa pela sexta posição na maior parte da prova, com o indiano à frente, mas incidentes entre eles permitiu que Lawson se colocasse à frente enquanto o piloto da Prema foi punido com 10s.

Com os resultados deste sábado, Drugovich aumenta a vantagem para Pourchaire, indo de 39 para 44 pontos e abre 60 para Sargeant em terceiro. Já Enzo sobe uma posição na classificação, indo de sétimo para sexto, ultrapassando Lawson.

A Fórmula 2 volta ao Hungaroring no domingo para a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada par 06h35, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. Ayumu Iwasa será o pole position, enquanto Felipe Drugovich sai da terceira posição, tendo seus rivais Theo Pourchaire e Logan Sargent em quarto e quinto, respectivamente. Já Enzo Fittipaldi será o nono.

Confira o resultado da corrida 1 da Fórmula 2 na Hungria:

