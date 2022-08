F2: Na Hungria, Enzo Fittipaldi fatura mais um pódio

Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi conquistou neste sábado (30) o terceiro lugar na corrida que abriu a 10ª etapa da Fórmula 2, no circuito de Budapeste na Hungria. O piloto da Charouz largou na segunda posição e logo na largada já saiu na liderança da prova.

“Estou muito feliz com essa conquista, foi uma corrida em que tive que administrar muito bem os pneus para não perder rendimento no fim da corrida e acabar perdendo a chance de estar no pódio”, disse Enzo. “Mas estou muito feliz com mais um pódio, isso demonstra todo trabalho duro que eu e a minha equipe a gente vem fazendo”, completou o piloto que tem patrocínio do Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom.

O resultado representa o quarto pódio do brasileiro na categoria, sendo essa a sua primeira temporada completa na F2, a principal categoria de acesso à Fórmula 1. O terceiro lugar lhe garante mais seis pontos no campeonato, somando 82 pontos no momento.

