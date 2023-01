Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari Drivers Academy (FDA) terá um total de oito pilotos que participarão de seu programa de desenvolvimento de 2023. Dos oito, seis já faziam parte dela, enquanto duas novas adições chegaram para esta temporada.

Estiveram presentes na reunião desta semana em Fiorano o diretor da FDA, Marco Matassa, o novo chefe da equipe Scuderia, Frederic Vasseur, além do diretor esportivo, Laurent Mekies.

São eles:

- Arthur Leclerc - 22 anos - Fórmula 2

- Oliver Bearman - 17 anos - Fórmula 2

- Dino Beganovic - 19 anos Fórmula 3

- Rafael Câmara - 17 anos - Fórmula Regional

- James Wharton - 16 anos - Fórmula 4

- Maya Weug - 18 anos - Fórmula Regional

- Tuuka Taponen* - 16 anos - Fórmula 4

- Aurélia Nobels* – 15 anos - Fórmula 4

* Tukka Taponen e Aurelia Nobels são os dois novos pilotos da FDA em 2023

A cúpula da escuderia apresentou o novo time de pilotos, que terá Arthur Leclerc , Tuuka Taponen, Aurélia Nobels, Oliver Bearman, Dino Beganovic, Rafael Câmara, James Wharton e Maya Weug, que não pôde comparecer porque estava participando do The Female Quotient's Equality Lounge para promover a igualdade para as mulheres no automobilismo.

Os jovens do programa pertencem a quatro categorias diferentes. Oliver Bearman e Arthur Leclerc passarão da Fórmula 3 para a Fórmula 2. Em 2022 seguiram caminhos semelhantes, ambos conseguiram vencer, e mantiveram-se na luta pelo título até ao final da temporada. O inglês, de apenas 17 anos, terminou em terceiro na classificação, e vai renovar com a Prema, enquanto o monegasco e irmão de Charles Leclerc, vai competir com a DAMS.

Dino Beganovic, que se destacou na Fórmula Regional, fará a passagem para a Fórmula 3 este ano. O sueco de 19 anos venceu quatro corridas em 2022 e ficará com a Prema. Seu objetivo é lutar pelo título desde o início da nova temporada.

O campeonato europeu de Fórmula Regional foi um grande impulso para a FDA, e haverá dois pilotos que representarão a equipe de Maranello. O brasileiro Rafael Câmara, de 17 anos, que estreou no ano passado, conseguiu somar seis vitórias na Fórmula 4 Italiana, Alemã e dos Emirados Árabes Unidos, mostrando que estava claramente pronto para subir de categoria, e passará a competir com Prema. Ao lado dele, competirá Maya Weug, de 18 anos. Ela foi a primeira mulher a ingressar na Ferrari Academy. Nascida na Espanha (Pedreguer, Valência), mas também com nacionalidade holandesa e belga, Maya estará com a equipe Kic Motorsport.

Os recém-chegados, Tuukka Taponen e Aurélia Nobels se juntarão a James Wharton, que já estava na Academia. Os três vão competir na Fórmula 4. Wharton e Taponen já estiveram na pista, tendo participado da primeira etapa da Fórmula 4 nos Emirados Árabes Unidos. No caso da brasileira, ela ganhou o FIA Girls on Track de 2022.

Durante a primeira semana em Fiorano, os jovens receberão aulas de diversas disciplinas, além de testes psicológicos e físicos, atividades esportivas e uma jornada de kart comandada pelo parceiro do programa de jovens pilotos de Maranello, Tony Kart, no circuito de Franciacorta. Ao longo do ano, cada um deles receberá apoio personalizado do FDA. Além disso, as atividades serão definidas de acordo com seu nível de experiência específico, bem como dependendo da categoria em que competem.

