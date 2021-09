F2: Piastri larga na frente em Monza no domingo; Drugovich é 5º

O líder do campeonato da Fórmula 2 , Oscar Piastri, conquistou sua segunda pole position consecutiva na categoria em Monza, retomando a liderança nos últimos dois minutos da sessão. Já o brasileiro Felipe Drugovich foi o quinto colocado.

O piloto da Prema, que lidera a classificação com cinco pontos, estabeleceu um 1min32s199 para garantir o primeiro lugar, à frente de Jehan Daruvula.

Piastri também conquistou a posição de honra em Silverstone.

Guanyu Zhou, que está em segundo lugar no campeonato de pilotos, terminou em terceiro, enquanto Liam Lawson se classificou em quarto.

Drugovich fez o quinto melhor tempo e Enzo Fittipaldi terminou na 13ª posição.

Na temporada 2021 da F2, são disputadas três provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo.

Aplicando a inversão das posições, Beckmann vai largar na pole para a primeira corrida deste sábado, com Juri Vips em segundo, Ticktum em terceiro e Pourchaire em quarto.

Veja os resultados:

