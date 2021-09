Neste fim de semana a Fórmula 2 dá início a segunda metade do campeonato, realizando a quinta etapa no tradicional circuito de Monza, na Itália. Promovido para a F2, o piloto Enzo Fittipaldi fez a sua estreia na categoria pela equipe Charouz Racing System e mostrou rápida adaptação.

No treino livre da manhã de sexta-feira (10), Fittipaldi teve seu primeiro contato com o carro da F2. Na classificação, após colocar um novo conjunto de pneus macios, o piloto brasileiro cravou o tempo de 1min32s965, finalizando na 13ª posição.

“Estou muito contente com o resultado. No treino livre foquei mais em entender como o carro funciona e me adaptar o máximo possível para a classificação. Essa em Monza costuma ser bem movimentada, com todos sempre buscando o vácuo do carro da frente, então fiz o meu melhor para conseguir um bom tempo", disse Enzo.

"Para a estreia, foi um bom primeiro passo e agora buscar nas corridas andar ainda mais à frente."

A classificação desta sexta-feira definiu o grid para a corrida 3, a chamada “Feature Race”, que proporciona a maior quantidade de pontos. O grid de largada da corrida 1 é a inversão dos dez primeiros da classificação e o grid de largada da corrida 2 é a inversão dos dez primeiros que finalizarem a corrida 1.

A corrida 1 acontece neste sábado às 03h50 e a corrida 2 às 9h45. No domingo, a corrida 3 está prevista para às 5h25 e todas as provas serão transmitidas pelo canal BandSports.

