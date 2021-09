Promovido pela equipe Charouz Racing System para competir nas últimas etapas da Fórmula 2 em 2021, Enzo Fittipaldi estreia na categoria neste final de semana em Monza, na Itália. O jovem piloto, que foi destaque na F3 em 2021 com duas poles e um segundo lugar, valorizou a oportunidade de correr no último degrau das categorias de base da F1.

Enzo Fittipaldi é confirmado na Fórmula 2 como piloto da Charouz

“Estou muito animado com a minha estreia na F2, é uma categoria na qual eu sempre sonhei em competir e fico muito feliz com a oportunidade que a Charouz Racing System está me dando. É a categoria mais próxima da Fórmula 1 e vou seguir trabalhando para atingir este objetivo nos próximos anos. Tudo começa neste final de semana em Monza”, disse Enzo, que tem patrocínio de Claro, Baterias Moura, PLGG, Furia e HyperX.

Com quatro etapas restantes na temporada de 2021, a Fórmula 2 contará com três corridas em Monza neste final de semana. Ainda neste ano, a categoria também passará por Rússia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos – todas essas etapas terão rodada tripla.

Com um histórico que inclui o título da F4 Italiana em 2018, o vice-campeonato da F-Regional Europeia em 2019 e sua temporada de estreia na F3 em 2020, Enzo também conquistou o melhor resultado da Charouz Racing na história da F3 com um segundo lugar na Hungria.

“Foram meses muito empolgantes na F3 em 2021 e pude evoluir bastante. Tenho certeza que juntos poderemos conquistar muita coisa também na F2, então o trabalho seguirá intenso e produtivo nos próximos meses. Vamos com tudo para este primeiro desafio e espero conquistar um bom resultado”, disse Enzo.

As atividades de pista da F2 em Monza começam nesta sexta-feira (10) com um treino livre às 06h20 e a sessão classificatória às 11h50 (horários de Brasília). A corrida 1 será no sábado (11) às 03h50, enquanto a segunda prova está marcada para o mesmo dia às 09h45. A terceira e última corrida do final de semana acontece no domingo (12) e a largada será realizada às 05h25.

